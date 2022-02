Basket

Basket - NBA : Embiid, Philadelphie... Cette énorme révélation sur l'arrivée d'Harden !

Publié le 27 février 2022 à 19h35 par P.L.

Lassé par plusieurs choses chez les Brooklyn Nets, James Harden a finalement rejoint les Philadelphia 76ers. Désormais, The Beard sera associé à Joel Embiid, une chose qu'il attendait visiblement depuis un certain temps.

Recruté en 2021 par les Brooklyn Nets, James Harden n’aura pas vraiment fait long feu au sein de la franchise new-yorkaise. Lassé de plusieurs petites choses, dont la situation de Kyrie Irving, The Beard a préféré claquer la porte. Inclus dans un échange XXL comprenant Ben Simmons, l’arrière de 32 ans s’est finalement engagé avec les Philadelphia 76ers. Désormais, James Harden sera associé à Joel Embiid sur le parquet. Et selon le président de la franchise, l’ancien des Houston Rockets attendait cela depuis un certain temps.

«Ça fait longtemps qu'il veut jouer avec Joel»