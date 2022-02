Basket

Basket - NBA : Cette annonce fracassante sur l’avenir de LeBron James chez les Lakers !

Publié le 22 février 2022 à 15h35 par Th.B.

Pourtant incontournable chez les Los Angeles Lakers, LeBron James pourrait à terme être poussé vers la sortie par les hauts représentants de la franchise. Explications.

Figure de proue de Los Angeles Lakers, LeBron James est parvenu à remettre la franchise de Los Angeles sur le devant de la scène en NBA en raflant une bague de champion dans la bulle d’Orlando en 2020. D’ailleurs, preuve de son influence importante au sein des Angelinos, King James aurait été l’instigateur de plusieurs opérations au niveau des trades dont les venues de Russell Westbrook et Carmelo Anthony ainsi que des départs comme ceux de Kyle Kuzma ou encore de Lonzo Ball et Brandon Ingram. Et alors qu’il a dernièrement laissé planer le doute quant à un éventuel retour aux Cleveland Cavaliers, LeBron James pourrait à terme être évincé des Los Angeles Lakers et notamment en raison de ses piques envoyés à Rob Pelinka, le manager général des Lakers.

« Si West peut être écarté, soyez sûr que LeBron peut l’être aussi »