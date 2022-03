Basket

Basket - NBA : Bryant, Jordan… Cette énorme annonce sur LeBron James !

Publié le 3 mars 2022 à 12h35 par Th.B.

Bien qu’il soit critiqué à certains moments, LeBron James aurait de loin la meilleure histoire de l’histoire de la NBA selon Charles Barkley et ce, devant Kobe Bryant et Michael Jordan, pour une raison bien précise.

Perpétuellement comparé à Michael Jordan depuis ses débuts en NBA en 2003 voire même à Kobe Bryant depuis son arrivée chez les Los Angeles Lakers en 2018, LeBron James a toujours dû faire face à des attentes énormes à son égard. Avec ses quatre titres de champion NBA récoltés à Miami, à Cleveland et à Los Angeles, King James se trouve derrière les cinq de The Black Mamba et les six bagues de His Airness. Cependant, malgré certaines critiques féroces dont il fait l’objet, LeBron James a « la plus grande histoire » du basket américain d’après le Hall of Famer Charles Barkley.

« Ce que LeBron a accompli est sans doute la plus grande histoire du sport »