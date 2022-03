Basket

Basket - NBA : Cette grosse révélation sur le transfert de James Harden !

Publié le 7 mars 2022 à 23h35 par La rédaction

Alors que James Harden a été transféré aux Philadelphia 76ers lors de la trade deadline, les Toronto Raptors pourraient bien être impliqués.

L’aventure de James Harden chez les Brooklyn Nets aura été de courte durée. Après seulement une année passée à New York, le meneur a finalement rejoint les Philadelphia 76ers où il estime avoir de meilleures chances d’enfin remporter un titre de champion NBA. Chez les Sixers , The Beard forme un gros duo avec Joel Embiid, déjà comparé à l’une des plus grosses paires de l’histoire de la ligue : Shaquille O’Neal et Kobe Bryant. Avec la franchise de Pennsylvanie, le joueur de 32 ans semble s’épanouir, lui qui n’y a pas encore connu la défaite. Alors que la blessure de Kevin Durant et l’indisponibilité de Kyrie Irving ont été pointées du doigt lors de ce trade, les envies d'ailleurs d'Harden auraient été accentuées par une autre raison.

Toronto serait impliqué dans le trade d’Harden