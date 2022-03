Basket

Basket - NBA : Harden, Embiid, Bryant... Shaquille O'Neal met les choses au clair !

Publié le 7 mars 2022 à 21h35 par A.D.

Etincelants aux Sixers, Joël Embiid et James Harden sont comparés au tandem Bryant-O'Neal des Lakers. Toutefois, selon Shaquille O'Neal, le duo de Philadelphie n'arrive pas à la cheville de Kobe Bryant et lui pour le moment.

Depuis son arrivée chez les Sixers, James Harden forme un incroyable duo avec Joël Embiid. Alors qu'ils enchainent les performances XXL ensemble, les deux hommes sont même comparés à Kobe Bryant et Shaquille O'Neal, qui ont fait briller les LA Lakers à leur époque. Mais à en croire Big Shaq , James Harden et Joël Embiid ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir s'assoir à la même table que Black Mamba et lui.

«James Harden et Joel Embiid ne peuvent pas être comparés à nous»