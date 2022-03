Basket

Basket - NBA : L’énorme déclaration de Doncic sur Antetokounmpo !

Publié le 7 mars 2022 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 7 mars 2022 à 17h40

Si Luka Doncic est pressenti pour remporter le titre de MVP lors des prochaines saisons, celui-ci pense que Giannis Antetokounmpo pourrait en remporter encore cinq.

A seulement 23 ans, Luka Doncic est déjà l’un des meilleurs joueurs actuels en NBA. Validé par les plus grandes légendes du basket, le Slovène affiche des statistiques absolument incroyables cette saison avec en moyenne 27,8 points ; 9,2 rebonds et 8,8 passes décisives par match. Appelé à dominer la ligue dans quelques années, le numéro 77 des Dallas Mavericks est, pour beaucoup, un futur candidat au titre de MVP. Pourtant, pour Doncic, un autre joueur déjà récompensé à deux reprises pourrait monopoliser ce trophée.

Giannis Antetokounmpo élu encore 5 fois MVP ?