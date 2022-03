Basket

Basket - NBA : La sortie fracassante de Draymond Green sur les fans des Lakers !

Publié le 3 mars 2022 à 23h35 par La rédaction

Alors que leurs résultats ne s’améliorent pas, les Los Angeles Lakers ne font que s’enfoncer au classement, au grand désarroi de leurs supporters, qui n’hésitent pas à les huer.

Les temps sont durs pour les Los Angeles Lakers. Champions NBA en 2020, les hommes de Frank Vogel ne sont actuellement qu’à la 9ème place de la conférence Ouest, avec un bilan de 27 victoires pour 34 défaites. Alors que les supporters des Angelinos espéraient que le All-Star Break allait permettre à leur équipe de récupérer afin de revenir plus fort, ça n’est malheureusement pas le cas. Lors 3 matchs joués depuis la reprise, face aux Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans et Dallas Mavericks, les pourpres et or se sont même fait huer par leur public, une situation inacceptable pour Draymond Green.

«Ne soyez pas des gamins pourris gâtés»