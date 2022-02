Basket

Basket - NBA : Coronavirus, vaccin... Kyrie Irving reçoit un message clair !

Publié le 28 février 2022 à 22h35 par P.L. mis à jour le 28 février 2022 à 22h37

Non vacciné contre la Covid-19, Kyrie Irving ne peut jouer qu'à l'extérieur. Ce que le patron de la NBA trouve injuste pour plusieurs raisons. Par conséquent, le maire de New-York a tenu à lui répondre en expliquant sa décision.

Depuis le début de saison, Kyrie Irving traverse une situation très délicate. Refusant de se faire vacciner contre la Covid-19, le meneur de jeu des Brooklyn Nets n’est pas autorisé à jouer les matchs à domicile de son équipe. Pourtant, les joueurs visiteurs ont le droit de jouer au Barclay Center, même s’ils n’ont pas été vaccinés contre le coronavirus. Adam Silver, patron de la NBA, a donc pris la défense de Kyrie Irving, trouvant cette règle plutôt injuste : « Je pense que cette règle est injuste. Car on dit aux athlètes de l’extérieur qu’ils peuvent venir à New York sans être vaccinés alors que ceux de New York sont obligés. C’est pareil pour les artistes d’ailleurs. Ce n’est pas juste. » Dans la foulée, le maire de la ville a tenu à lui répondre.

«Nous voulons trouver le moyen de permettre à Kyrie de jouer à domicile, mais...»