Basket - NBA : Le patron de la NBA monte au créneau pour Kyrie Irving !

Publié le 17 février 2022 à 16h35 par B.L.

Non-vacciné contre le Covid-19, Kyrie Irving est privé de tous les matchs à domicile des Brooklyn Nets depuis le début de la saison. Le patron de la NBA, Adam Silver, a pointé du doigt le manque de cohérence dans la gestion de cette affaire.

Depuis le début de la saison, Kyrie Irving n'a pas encore eu l'occasion de jouer sur les parquets du Barclays Center à cause de son refus d'être vacciné contre le Covid-19. En effet, en raison de la réglementions en vigueur au sein de la ville de New-York, le meneur est interdit de se rendre dans l'antre des Brooklyn Nets. De quoi frustrer Adam Silver, le patron de la NBA.

« C’est incohérent et injuste »