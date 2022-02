Basket

Basket - NBA : Coronavirus, vaccin... Kyrie Irving répond au patron de la NBA !

Publié le 27 février 2022 à 22h35 par P.L.

Depuis le début de saison, Kyrie Irving ne peut jouer que les matchs à l'extérieur. Alors qu'Adam Silver a relevé une incohérence dans la loi new-yorkaise empêchant le meneur des Brooklyn Nets d'évoluer à domicile, le joueur de 29 ans a apprécié son intervention.

Depuis le début de saison, Kyrie Irving traverse une phase délicate chez les Brooklyn Nets. Refusant de se faire vacciner contre la Covid-19, le meneur de jeu de la franchise new-yorkaise ne peut jouer que les matchs à l’extérieur cette saison. Cependant, Adam Silver, patron de la NBA, a noté une certaine injustice dans la législation de New-York et il l’a bien fait savoir au micro d’ ESPN : « La loi à New York me parait étrange car elle ne s’applique que pour les joueurs qui évoluent à domicile. Si cette règle est mise en place pour protéger les gens dans la salle, alors ça n’a pas de sens si un joueur de l’extérieur, non-vacciné, peut venir au Barclays Center, alors qu’un joueur de Brooklyn ne le peut pas. Je pense que cette règle est injuste. Car on dit aux athlètes de l’extérieur qu’ils peuvent venir à New York sans être vaccinés alors que ceux de New York sont obligés. C’est pareil pour les artistes d’ailleurs. Ce n’est pas juste. » Une intervention que Kyrie Irving a visiblement apprécié. Le joueur de 29 ans n’a donc pas hésité à lui montrer toute sa gratitude et tout son respect.

«Je suis juste reconnaissant qu'il l'ait fait »