Basket - NBA : Cette recrue des Nets s'enflamme pour Kyrie Irving !

Publié le 27 février 2022 à 15h35 par La rédaction

Observateur privilégié de la prestation XXL de Kyrie Irving contre les Bucks (126-123), Goran Dragic n’a pas tari d’éloges à l’égard de son nouveau coéquipier.

Arrivé cet hiver chez les Nets, Goran Dragic disputait samedi son premier match avec la franchise new-yorkaise. Opposé aux Bucks, Brooklyn s’est imposé au finish 126 à 123 grâce à une prestation majuscule de Kyrie Irving, auteur de 36 points. En plus de sa performance de la veille, le meneur des Nets devrait bientôt pouvoir se réjouir de la décision du maire de New-York qui va alléger les restrictions sanitaires, permettant donc à Kyrie Irving de jouer à domicile. Pour Goran Dragic, ce sera l’occasion de profiter un peu plus de son nouveau coéquipier.

« On a l’impression qu’il est dans un jeu vidéo »