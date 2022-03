Basket

Basket - NBA : L’énorme aveu de Kevin Durant sur le retour de Ben Simmons à Philadelphie !

Publié le 11 mars 2022 à 10h35 par Th.B.

De retour à Philadelphie sous ses nouvelles couleurs des Brooklyn Nets, Ben Simmons a été considérablement hué par les fans des Sixers. L’occasion pour Kevin Durant de prendre la défense de son « frère ».

Depuis sa demande de trade l’été dernier, Ben Simmons n’avait peu été aperçu au Wells Fargo Center. Le souhait de l’Australien a été exaucé grâce à James Harden qui a pour sa part voulu quitter les Brooklyn Nets lors de la période hivernale des trades. Simmons a donc rejoint la franchise de New York lorsque Harden a signé en faveur des Philadelphie Sixers. Et un mois après cet énorme échange, les deux franchises se sont affrontées dans la ville de l’amour fraternel. Un sentiment que les fans des Sixers n’ont absolument plus pour Ben Simmons en raison des velléités de départ du nouveau joueur des Nets depuis l’été dernier. Pour cette occasion, alors qu’il était présent sur le banc de Brooklyn jeudi soir, les supporters des Philadelphie Sixers ont pris en grippe l’Australien en le huant copieusement. L’occasion pour Kevin Durant de monter, après coup, au créneau pour son nouveau coéquipier.

«Nous considérons Ben comme notre frère, donc nous savions que c'était un environnement hostile»