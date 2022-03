Basket

Basket - NBA : Luka Doncic revient sur son accrochage avec Rudy Gobert !

Publié le 8 mars 2022 à 17h35 par T.M.

Lors de la rencontre entre les Mavericks et le Jazz, cela a chauffé entre Luka Doncic et Rudy Gobert. Un accrochage évoqué par le Slovène.

Encore une fois, Luka Doncic a été impressionnant. Avec 35 points et 16 rebonds, le Slovène a grandement contribué à la victoire des Mavericks face au Jazz (111-103). En face, Rudy Gobert n’aura donc pas su empêcher la défaite des siens. D’ailleurs, le Français s’est retrouvé au coeur des tensions lors de cette rencontre, se chauffant avec Doncic. Entre les deux stars de la NBA, cela était très attendu tout au long de la rencontre.

« Les rencontres à enjeux sont toujours tendues »