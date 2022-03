Basket

Basket - NBA : Cette sortie fracassante sur les Lakers !

Publié le 4 mars 2022 à 20h35 par La rédaction

Après la nouvelle défaite des Los Angeles Lakers, Charles Barkley a exprimé son ras-le-bol à propos de cette franchise, qu’il a décidé de ne plus nommer.

Si les supporters des Los Angeles Lakers espéraient que le All-Star break allait permettre à leurs joueurs de revenir au top, cela ne semble finalement pas être le cas. Défaits par les Los Angeles Clippers, les Pelicans et les Mavericks depuis la reprise, les Angelinos n’ont pas réussi à redresser la barre, et ont subit une nouvelle déroute face à leurs rivaux locaux. Alors que les Lakers traversent une saison très compliquée en étant actuellement 9èmes de la conférence Ouest, Charles Barkley a décidé de ne plus prononcer leur nom.

« J’en ai marre de parler de ces losers »