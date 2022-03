Basket

Basket - NBA : Kevin Durant avertit Ben Simmons pour son retour !

Publié le 10 mars 2022 à 22h35 par P.L.

Devenu presque l'ennemi public numéro 1 chez les Philadelphia 76ers, Ben Simmons devrait faire son retour en NBA avec les Brooklyn Nets face à son ancienne équipe. Kevin Durant a donc tenu à mettre son nouveau coéquipier en garde puisque les fans devraient se montrer coriaces.

Depuis la fin des playoffs de la saison dernière, Ben Simmons n’a plus remis les pieds sur un parquet de la NBA. Ciblé par les critiques des fans des Philadelphia 76ers, le meneur de jeu australien a refusé en bloc de porter à nouveau le maillot de la franchise, prétextant des problèmes liés à la santé mentale pour éviter de faire son retour. De ce fait, les 76ers ont décidé de se séparer de lui et de quelques autres joueurs cet hiver en échange de James Harden. Désormais, Ben Simmons devrait faire son retour très prochainement sous les couleurs des Brooklyn Nets, et il pourrait bien le faire face à son ancienne équipe dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi. Mais Kevin Durant a tenu à le mettre en garde : son premier match depuis juin dernier en NBA ne sera pas simple à cause des fans.

« Un retour facile pour Ben Simmons ? Absolument pas »