Basket - NBA : Les confessions de Westbrook sur le calvaire de sa famille à Los Angeles !

Publié le 8 mars 2022 à 21h35 par Th.B.

Alors qu’il ne cesse d’être l’objet de railleries chez les supporters et fans des Los Angeles Lakers, Russell Westbrook a poussé un coup de gueule ces dernières heures puisque sa famille est visée par des critiques et menaces de mort à présent.

Natif de Long Beach en Californie, Russell Westbrook évolue enfin dans une franchise de Los Angeles chez les Lakers depuis le début de la saison après avoir effectué la totalité de sa carrière loin de la cité des Anges. Cependant, Westbrook ne répond pas aux attentes placées en lui au point où la légende de la franchise californienne Magic Johnson a avoué qu’il serait le pire trade de l’histoire des Lakers si les hommes de Frank Vogel ne parvenaient pas à passer le cap des Play-Ins. Les performances de Russell Westbrook sont si décriées par les fans que sa famille est prise au milieu des critiques. « Lorsque je suis harcelé quotidiennement à propos de matchs de basket, et que l'on m'envoie des obscénités et des souhaits de mort pour moi et ma famille parce que vous exprimez votre "vérité", il m'est difficile d'accepter cela ». Voici le message publié par Nina Westbrook, conjointe du meneur de jeu des Los Angeles Lakers sur son compte Twitter lundi soir. De quoi pousser Russell Westbrook à monter au créneau.

« Une fois que cela commence à affecter ma famille, ma femme… »