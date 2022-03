Basket

Basket - NBA : Après Kevin Durant, Kyrie Irving monte au créneau pour Ben Simmons !

Publié le 11 mars 2022 à 17h35 par Th.B.

Hué par les supporters des Sixers lors de la rencontre opposant les Brooklyn Nets à Philadelphie jeudi soir (129-100), Ben Simmons a reçu le soutien de Kyrie Irving après Kevin Durant.

Quelques semaines après avoir été échangé par les Philadelphie Sixers et son arrivée chez les Brooklyn Nets, Ben Simmons a effectué sa première apparition au Wells Fargo Center de Philadelphie de la saison jeudi soir pour la rencontre contre Brooklyn après avoir demandé à être échangé l’été dernier. De quoi lui valoir des sifflets et des huées de la part des supporters des Sixers. Kevin Durant a volé à la rescousse de son nouveau coéquipier après la victoire des Nets (129-100). « Nous considérons Ben comme notre frère, donc nous savions que c'était un environnement hostile et nous savions qu'il n'avait pas l'opportunité de jouer et nous voulions venir sur le terrain et faire en sorte que les fans se concentrent sur le terrain, plutôt que de se concentrer sur lui. Ils se sont donc concentrés sur le terrain ce soir, et c'est difficile pour vous de chanter Ben Simmons quand vous perdez de cette façon ». Lieutenant de Durant chez les Nets, Kyrie Irving a aussi eu un mot à dire à propos de la situation de Ben Simmons.

« Quand vous êtes échangé dans cette ligue, ce n'est pas facile à gérer »