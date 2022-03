Basket

Basket - NBA : Benzema, Modric… Doncic s’enflamme pour le Real Madrid après le PSG !

Publié le 11 mars 2022 à 12h35 par Th.B.

Ex-joueur de l’équipe de basket du Real Madrid, l’actuelle star des Dallas Mavericks Luka Doncic n’a pas manqué d’envoyer un message fort au Real Madrid et à ses deux stars Karim Benzema et Luka Modric après le succès merengue sur le PSG en Ligue des champions (3-1).

Malgré une défaite concédée sur la pelouse du Parc des princes le 15 février dernier (1-0), le Real Madrid est parvenu en l’espace d’une petite demi-heure à éliminer le PSG au Santiago Bernabeu mercredi dernier (3-1) et à valider son ticket pour les quarts de finale par la même occasion. Et cela, en grande partie grâce à Luka Modric, omniprésent en seconde période et à Karim Benzema qui a inscrit un triplé face à un Paris Saint-Germain complètement sonné après l'égalisation. Ancien joueur du Real Madrid jusqu’en 2018 et sa draft chez les Atlanta Hawks avant d’être échangé dans la foulée chez les Dallas Mavericks, Luka Doncic a été interrogé sur la prestation de l’équipe de football du Real Madrid, club omnisports.

Quand Doncic évoque «l’incroyable» Benzema et Modric, le joueur de «classe mondiale»