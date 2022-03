Basket

Basket - NBA : Pat Beverley a trouvé le prochain Michael Jordan !

12 mars 2022

Si Anthony Edwards réalise une excellente 2ème saison en NBA, Patrick Beverley pense même qu’il peut devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

Alors qu’il ne réalise que sa 2ème saison en NBA, Anthony Edwards éclabousse la ligue par son talent. Le numéro 1 des Minnesota Timberwolves réalise une saison de haut niveau, et possède de très bonnes statistiques moyennes, à hauteur de 21,3 points ; 4,6 rebonds et 3,7 passes décisives par match. Si ses deux premières saisons prédisent à l’Américain de 20 ans une très grosse carrière, son coéquipier, Patrick Beverley pense même qu’il peut devenir le prochain Michael Jordan !

«Je lui ai dit que le prochain Michael Jordan, ça pouvait être lui»