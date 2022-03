Basket

Basket - NBA : L'annonce inquiétante de Steve Nash sur le retour de Ben Simmons !

Publié le 13 mars 2022 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 13 mars 2022 à 20h39

Alors que Ben Simmons n’a toujours pas fait ses débuts avec les Brooklyn Nets, Steve Nash s’est exprimé quant au retour du meneur, qui ne devrait pas avoir lieu avant quelque temps.

Transféré aux Brooklyn Nets en échange notamment de James Harden lors de la Trade Deadline, Ben Simmons n’a toujours pas disputé la moindre minute depuis son arrivée. Blessé, le meneur de 25 ans devait initialement faire son retour dans les prochains jours, mais son pépin physique ne serait finalement toujours pas réglé. Alors qu’il pourrait grandement aider les Nets, 8èmes de la conférence Ouest à seulement 14 matchs de la fin de saison régulière, l’Australien ne devrait cependant pas être de retour avant un bon moment, comme l’a expliqué son entraineur, Steve Nash, dans des propos relayés par Basket USA.

« Il n'est même pas prêt pour le un contre un »