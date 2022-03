Basket

Basket - NBA : Une terrible révélation sur les Lakers !

Publié le 12 mars 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors que les Los Angeles Lakers enchainent les mauvais résultats, certaines personnes seraient pessimistes, et attendent avec impatience la fin de saison.

Les Los Angeles Lakers vivent une saison très compliquée. Malgré la présence d’un LeBron James qui ne semble pas vieillir, les multiples blessures d’Anthony Davis ainsi que les mauvaises prestations de Russell Westbrook n’aident pas les Angelinos , qui pointent à la 9ème place de la conférence Ouest avec un bilan de 29 victoires pour 37 défaites. Alors que les pourpres et or ne semblent plus capable de réaliser un grand parcours en Playoffs, certains membres de la franchise seraient pressés que la saison se termine.

Certains membres sont pressés que la saison se termine