Basket - NBA : Stephen Curry monte au créneau pour Russell Westbrook !

Publié le 11 mars 2022 à 23h35 par P.L.

En difficulté depuis son arrivée chez les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook est régulièrement critiqué par les fans de la franchise. Mais le meneur de jeu de 33 ans a toujours le soutien de Stephen Curry.

Depuis son arrivée chez les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook connaît une période très compliquée. Le meneur de jeu de 33 ans peine à s’adapter au sein de sa franchise. L’ancien du Thunder d’Oklahoma City affiche des statistiques bien faibles par rapport à ses standards habituels (18,3 points, 7,4 rebonds, 8,5 passes décisives de moyenne). De ce fait, Russell Westbrook est régulièrement la cible des critiques de la part des supporters des Los Angeles Lakers. Mais l’Américain continue d’avoir le soutien de Stephen Curry.

« C'est un professionnel, et je suis fier de la façon dont il se conduit »