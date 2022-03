Basket

Basket : L’énorme coup de gueule d’Evan Fournier sur les JO de Paris 2024 !

Publié le 16 mars 2022 à 10h35 par La rédaction

Alors que les JO de basket viennent d’être délocalisés, Evan Fournier a poussé un énorme coup de gueule contre l’organisation de Paris 2024.

La très belle médaille d’argent obtenue l’été dernier aux Jeux Olympiques de Tokyo laisse plein d’espoirs pour 2024. Cerise sur le gâteau, Paris accueillera les prochains Jeux. Une motivation supplémentaire pour l’équipe de France de basket qui aimerait, pour la première fois, rafler une médaille d’or. Mais une mauvaise nouvelle vient de tomber. Alors que toute la compétition devait se tenir à l’AccorHotel Arena de Paris, seule la phase finale y aura lieu. Le début du tournoi se tiendra dans une petite salle parisienne. De quoi sortir de ses gonds Evan Fournier…

« Ce sont des pipes et ils se foutent de nous »