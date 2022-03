Basket

Basket - NBA : Russell Westbrook répond à ses détracteurs !

Publié le 17 mars 2022 à 9h35 par La rédaction

Encore battus contre les Wolves, les Lakers continuent de décevoir, à l’image de Russell Westbrook. Chambré pendant toute la rencontre, l’ancien joueur des Wizards a répondu.

Les Lakers retombent dans leurs travers. Après avoir gentiment relevé la tête grâce à un LeBron James au sommet de son art, la franchise californienne a replongé en s’inclinant sévèrement contre les Wolves. En face, Karl-Anthony Towns et Patrick Beverley ont été au niveau pour porter leur équipe vers un succès facile 124-104. Une fois de plus, Russell Westbrook a déçu, n’ayant pas l’impact attendu lors de sa signature. Et les Wolves n’ont pas manqué de le chambrer pendant toute la rencontre…

« Personne ici n’a fait quoi que ce soit dans cette ligue qui me ferait lever les yeux au ciel »