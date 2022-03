Basket

Basket - NBA : Le message de LeBron James après son énième record historique !

Publié le 14 mars 2022 à 10h35 par Th.B.

Grâce à ses 31 points, 7 rebonds et 6 passes décisives de dimanche soir face aux Phoenix Suns (140-111), LeBron James est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à atteindre la barre des 10 000 points, 10 000 passes décisives et 10 000 rebonds.

En février dernier, LeBron James est encore un peu plus entré dans l’histoire de la NBA. En effet, le franchise player des Los Angeles Lakers a dépassé son illustre aîné Kareem Abdul-Jabbar au nombre de points inscrits en saison régulière et Play-Offs. Dans la nuit de dimanche à lundi, lors de la défaite des Lakers face aux Phoenix Suns au cours de laquelle King James a inscrit 31 points pour 7 rebonds et 6 passes décisives (140-111), LeBron James a mis en place un nouveau record.

LeBron James reste bouche bée après son record de points, de rebonds et de passes décisives