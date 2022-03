Basket

Basket - NBA : LeBron James prêt à aller chez les Clippers ? La réponse !

Publié le 13 mars 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 13 mars 2022 à 18h37

S’il semble être sur le départ des Los Angeles Lakers, LeBron James ne devrait pas rejoindre les rivaux locaux, les Los Angeles Clippers.

À 37 ans, LeBron James donne l’impression de ne jamais vieillir. Le numéro 6 des Los Angeles Lakers possède des statistiques moyennes exceptionnelles cette saison, à hauteur de 29,7 points ; 8,2 rebonds et 6,3 passes décisives par match. S’il fait individuellement partie des meilleurs joueurs de la NBA, cela ne marche pas aussi bien collectivement. Avec un bilan de 29 victoires pour 37 défaites, les Angelinos pointent à la 9ème place du classement de la conférence Ouest. Alors que cette franchise ne semble pas capable de réaliser un grand parcours lors des Playoffs, le Chosen One pourrait bien quitter les Lakers cet été. Cependant, en cas de départ, celui-ci ne devrait pas rejoindre les rivaux locaux.

LeBron James ne rejoindra pas les Los Angeles Clippers