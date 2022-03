Basket

Basket - NBA : LeBron James pousse un coup de gueule sur les critiques !

Publié le 13 mars 2022 à 17h35 par Th.B. mis à jour le 13 mars 2022 à 17h39

Alors qu’il a sorti une nouvelle prestation XXL après ses 56 points inscrits face aux Golden State Warriors dernièrement, LeBron James a tapé du poing sur la table à propos des critiques des fans des Los Angeles Lakers ces dernières heures.

Certes, avant la victoire de vendredi soir lors de la réception des Washington Wizards (122-109), les Lakers restaient sur un succès à domicile face aux Golden State Warriors quelques jours plus tôt (124-116). Cependant, avant ces deux confrontations, la franchise de Los Angeles s’était inclinée sur son parquet à deux reprises d’affilée. De quoi considérablement agacer les supporters des Los Angeles Lakers depuis le début de la saison régulière. Pour autant, lui qui a été auteur de 50 points face aux Wizards, LeBron James est monté au créneau concernant les critiques de la fan base des Angelinos .

« S’ils sifflent, ils n’ont qu’à rester chez eux »