Basket - NBA : Anthony Davis annonce la couleur pour son retour !

Publié le 14 mars 2022 à 14h35 par La rédaction

Encore blessé, Anthony Davis s’est exprimé sur sa convalescence et espère être de retour rapidement afin d’aider les Lakers dans la course aux playoffs.

Anthony Davis manque cruellement aux Lakers. Joueur clé lors du dernier titre remporté par la franchise californienne en 2020, Anthony Davis enchaîne les blessures et doit laisser LeBron James presque seul pour porter les Lakers. Vu la situation actuelle, Davis manque encore plus puisque l’équipe de Frank Vogel est très loin de se qualifier pour les playoffs. L'ambition pour Anthony Davis, c'est d'être de retour avant la fin de la saison régulière.

« J’essaie de revenir sur le terrain aussi vite que possible »