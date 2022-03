Basket

Basket - NBA : Mbappé, PSG… Joël Embiid s’enflamme pour la victoire du Real Madrid !

Publié le 10 mars 2022 à 14h35 par La rédaction

Fan du Real Madrid, Joël Embiid a vécu à 100% le 8ème de finale retour de Ligue des Champions entre la Maison Blanche et le PSG et il a partagé cela sur Twitter.

Il n’y a pas que le basket dans la vie, même quand on en fait son métier. Joël Embiid l’a bien compris. En lice pour être élu MVP de la saison régulière, le pivot des Sixers n’oublie pas pour autant le Real Madrid, son club de cœur. Alors comme tous les socios de la Maison Blanche et malgré le décalage horaire de 6 heures entre Philadelphie et Madrid, le Camerounais était devant sa télévision mercredi soir pour assister à la qualification historique du Real face au PSG. Et Joël Embiid n’a pas manqué de réagir sur Twitter .

« Mbappé va devenir le meilleur joueur de l’histoire »