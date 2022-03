Basket

JL Bourg Basket : Le changement et la démarche RSE au cœur des rencontres du Leadership

Publié le 9 mars 2022 à 8h02 par La rédaction mis à jour le 9 mars 2022 à 9h06

Pour la 5e édition des rencontres du Leadership, la JL Bourg Basket a proposé deux axes forts de réflexion : le changement et la démarche RSE. Deux tables rondes pour échanger, débattre et confronter ses idées, sous le regard d’un grand témoin de choix cette année : le nageur Camille Lacour !

Dans l’univers des Meneurs de Bpifrance, il y a un club qui trouve tout son sens : la JL Bourg Basket. Avec l’organisation des « rencontres du Leadership », le pensionnaire de ProA fait figure de précurseur. « C’est un événement unique pour les acteurs du sport comme les entrepreneurs , explique Patrice Bégay, Directeur exécutif Communication et Bpifrance Excellence. Quand on parle d’exemplarité et de leadership, Julien Desbottes, président de la JL Bourg Basket, et son directeur exécutif, Fabrice Paquelet, en sont justement de très beaux exemples. Ces hommes-là ne s’arrêtent jamais. Devenus entrepreneurs avec la JL Bourg Basket, ils ne se sont pas arrêtés là puisque le club vient tout juste d’entrer au capital d’une entreprise, MinciDélice. Cela prouve une chose : votre capacité à innover, toujours plus. A oser. A aller là où on ne vous attend pas. C’est votre force. C’est le propre même d’un club que d’innover, d’apporter de la diversification et la croissance du club. Avec toujours en permanence, une chose essentielle, comme chez les Meneurs : l’anticipation ».

« Le contexte actuel implique de revoir la notion du leader »

Pour la 5e édition des Rencontres du Leadership, la JL Bourg Basket a proposé deux tables rondes avec des thématiques bien précises : Le leadership indispensable pour accompagner la conduite du changement et le leadership, clé de voûte de la démarche RSE. « Dans le contexte actuel que l’on traverse, cela implique de revoir ce qu’est le leadership et ce que doit apporter le leader , détaille Fabrice Paquelet. Dans ce contexte différent, les équipes attendent souvent autre chose de ce qui était commun d’espérer auparavant. Et c’est valable dans le sport comme dans le monde de l’entreprise. La passerelle entre les deux mondes est évidente. Et nous aurons des intervenants de qualité, notamment Yacine Sene, ancienne joueuse de l’équipe de France de basket, aujourd’hui chargé de mission Sport pour la ville de Charleville Mézières. Elle pourra expliquer comment on intègre cette notion de leadership quand on est capitaine de son équipe puis dans sa reconversion professionnelle ».



La JL Bourg Basket a également convié d’autres tops speakers comme Emmanuel Debrueres (PDG d’Oxbow), David Charbonnier (directeur de région Manpower France), Christian Hubert (Directeur Sport Conseil Union Financière de France) ou encore Lionel Calderini (directeur de l’école du coaching francophone). Et pour cette année, le grand témoin n’est autre que Camille Lacour, l’incontournable nageur français, entouré de 25 entreprises du réseau Excellence de Bpifrance. Des acteurs qui se sont retrouvés, lors de la journée mondiale des Femmes, avec la ferme volonté de faire bouger les lignes. Notamment sur la thématique RSE : « Depuis plus d’un an, nous avons lancé un véritable axe stratégique RSE , poursuit Fabrice Paquelet. Ce thème est une évidence car il fait écho à ce que nous mettons en place, et ça va bien au-delà de « l’effet de mode ». On est en plein dedans, avec des choses des concrètes et nous trouvions que c’était le moment idéal pour en parler, échanger. C’est en lien avec la thématique du changement puisqu’il faut revoir le rôle du chef d’orchestre, du leader, comme il faut imaginer un nouveau modèle pour notre jeunesse, l’environnement, le bien être, la place des Femmes et tout ce qui permet à notre société de progresser ».