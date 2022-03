Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving lâche un indice sur son avenir !

Publié le 7 mars 2022 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 7 mars 2022 à 13h50

Alors qu’il voulait simplement féliciter Kevin Durant pour les 25 000 points inscrits en carrière, Kyrie Irving a glissé une petite indication sur son futur.

Souvent désigné comme le responsable de la mauvaise passe des Nets, James Harden a quitté le navire. Depuis son départ, la situation ne s’améliore pas vraiment. Malgré les prestations XXL de Kevin Durant, Brooklyn continue de galérer et présente un bilan négatif. En dépit des résultats en demi-teinte, la bonne ambiance règne chez les Nets. Kyrie Irving n’a pas manqué de féliciter Kevin Durant qui vient de dépasser les 25 000 points en carrière. Et l’ancien joueur des Cavs a lâché un indice sur son avenir.

« J’espère que quand je prendrai ma retraite, je pourrai m’asseoir avec lui en ayant aussi 25 000 points au compteur »