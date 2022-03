Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert règle ses comptes avec Draymond Green !

Publié le 20 mars 2022 à 14h35 par La rédaction

Souvent critiqué par Draymond Green, Rudy Gobert lui a enfin répondu. Le pivot du Jazz est resté calme et n’a pas voulu ajouter d’huile sur le feu.

Même s’il a été élu trois fois meilleur défenseur de la saison, Rudy Gobert est toujours la cible des critiques. Le pivot du Jazz est habitué, lui qui joue en NBA depuis de longues saisons. Surtout que le vice champion olympique a pris l'habitude de répondre sur le parquet. L’un de ses détracteurs préférés se nomme Draymond Green, le joueur des Warriors. Interrogé sur leur petite « rivalité », Rudy Gobert a préféré restr sobre.

«Si j’étais un défenseur moyen ou un joueur moyen, ils ne parleraient pas de moi, non ?»