Basket

Basket - NBA : L’éloge de Luka Doncic à Rudy Gobert !

Publié le 19 mars 2022 à 15h35 par La rédaction

Interrogé sur les différences entre le basket européen et celui pratiqué en NBA, Luka Doncic en a profité pour souligner la qualité défensive de Rudy Gobert.

Avant de faire le bonheur des Dallas Mavericks, Luka Doncic a commencé sa carrière en Espagne. En effet, le meneur a tout d’abord évolué au Real Madrid pendant 4 saisons. Le Slovène a donc pu observer toutes les différences entre le basket européen, et celui pratiqué en NBA. Pour le numéro 77 des Mavs , les principales distinctions se trouvent au niveau des règles. Selon lui, scorer sur le vieux continent est plus difficile, et le serait encore plus avec des défenseurs d’élite tels que Rudy Gobert.

Rudy Gobert, une grande menace défensive