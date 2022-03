Basket

Basket - NBA : Le message cash de LeBron James aux critiques !

Publié le 18 mars 2022 à 9h35 par Th.B. mis à jour le 18 mars 2022 à 9h36

Malgré ses 19 points, 5 rebonds et 4 passes décisives, LeBron James a été la cible de certaines critiques lors de l’énième défaite des Los Angeles Lakers face aux Minnesota Timberwolves (124-104). L’occasion pour King James de faire passer un message clair vis-à-vis des critiques.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Los Angeles Lakers ont enregistré leur troisième défaite de suite face aux Minnesota Timberwolves (124-104) au cours de laquelle Russell Westbrook a été critiqué par son adversaire du soir Patrick Beverley qui a crié sur le parquet après une perte de balle du Brodie qu’il était « nul ». LeBron James a lui aussi été la cible de critiques du Target Center. De quoi chambouler le franchise player des Lakers. Pas à en croire les propos énoncés par James par la suite.

« Je ne veux jamais me retrouver dans une position de perdant »