Basket - NBA : Draymond Green prend position après la blessure de Stephen Curry !

Publié le 17 mars 2022 à 22h35 par P.L.

Ce jeudi face aux Boston Celtics, Stephen Curry a quitté prématurément la rencontre à cause d'une blessure au pied après un contact avec Marcus Smart. Mais Draymond Green a tenu à défendre son adversaire, affirmant que son action n'était pas vraiment « sale ».

Cette saison, les Golden State Warriors affichent une bien meilleure mine. Actuelle troisième de la conférence Ouest de la NBA, la franchise de San Francisco obtient des résultats bien satisfaisants. Cependant, les Golden State Warriors seront peut-être privés de Stephen Curry pour quelques temps. Lors de la défaite face aux Boston Celtics ce jeudi (110-88), le meneur de jeu de 34 ans a été touché au pied après un contact avec Marcus Smart. Si Steve Kerr n’a pas hésité à montrer son mécontentement, Draymond Green, lui, a défendu son adversaire.

«Je ne peux pas qualifier cette action de sale»