Basket - NBA : James Harden se fait sèchement tacler !

Publié le 17 mars 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors que l’aventure de James Harden aux Philadelphia 76ers avait bien commencé, celui-ci est moins en réussite sur les derniers matchs. Pour Chris Broussard, Kyrie Irving en est la raison principale.

Transféré aux Philadelphia 76ers lors de la trade deadline, James Harden devait former un duo monstrueux avec Joel Embiid. Alors que les premiers matchs ont été très convaincants, The Beard a eu plus de mal dernièrement. S’il a tout de même franchi la barre des 20 points lors des 3 derniers matchs, le joueur de 32 ans est peu en réussite au shoot depuis l’opposition face aux Brooklyn Nets. Pour Chris Broussard, cela ne fait aucun doute, cette rencontre a provoqué un changement chez James Harden, montrant ses failles lorsque le niveau s’élève.

« Harden n’est plus le même depuis ce match-là »