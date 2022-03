Basket

Basket - NBA : Joel Embiid revient sur le départ de Ben Simmons !

Publié le 18 mars 2022 à 11h35 par La rédaction

Alors que Ben Simmons a finalement quitté les Philadelphia 76ers, Joel Embiid revient sur la situation qui a provoqué le départ de l’Australien.

Drafté par les Philadelphia 76ers en 2016, Ben Simmons n’a pas connu une fin très joyeuse avec la franchise de Pennsylvanie. Le divorce a commencé après l’élimination face aux Hawks d’Atlanta lors des Playoffs 2021, où l’Australien a été très critiqué par les supporters en raison de son adresse au tir, très mauvaise lors de la série. Cette saison, le meneur de 25 ans n’a pas disputé la moindre minute, et la situation a continué d'empirer. Plus désiré chez les Sixers , Simmons a finalement trouvé un point de chute en rejoignant les Brooklyn Nets, en échange notamment de James Harden. Si Joel Embiid avoue ne pas avoir de problème avec son ex-coéquipier, celui-ci pense également qu’ils pouvaient tout remporter ensemble.

« Encore aujourd'hui, je ne comprends pas »