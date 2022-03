Basket

Basket - NBA : Le terrible constat de Draymond Green sur son niveau…

Publié le 28 mars 2022 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 28 mars 2022 à 14h38

Depuis son retour de blessure, Draymond Green est à des années-lumière de son meilleur niveau. Avec franchise, le joueur des Warriors s’est confié sur ses dernières sorties.

Les Warriors sont dans le dur. Depuis la blessure de Stephen Curry, l’équipe de Steve Kerr a du mal à enchaîner, malgré le retour de Draymond Green. Blessé pendant 11 semaines, le numéro 23 des Warriors n'est pas revenu à son meilleur niveau. Preuve de cette période difficile pour Draymond Green, Golden State n’a gagné qu’un match depuis son retour, c’était contre le Heat lorsque le triple champion NBA avait été mis au repos…

«Je me sens vraiment super mal»