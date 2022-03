Basket

Basket - NBA : Kevin Durant s’enflamme totalement pour LeBron James !

Publié le 23 mars 2022 à 22h35 par La rédaction

Même si les Lakers sont dans le dur, LeBron James continue d’éclabousser la NBA de son talent. De quoi susciter l’admiration de Kevin Durant.

A 33 ans, Kevin Durant est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs joueurs de NBA. Le numéro 7 des Nets a montré chez les Warriors de quoi il était capable mais certains observateurs attendent toujours qu’il remporte un titre dans une équipe jugée « plus modeste ». Et justement, cette caste de personnes préfèrent le plus souvent LeBron James. De son côté, Kevin Durant continue d’apprécier les performances du King .

«C’est marrant comme ça a l’air tellement fluide même à 48 ans»