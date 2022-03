Basket

Basket - NBA : LeBron James s’en prend à ses détracteurs après son record !

Publié le 21 mars 2022 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 21 mars 2022 à 12h36

Alors qu’il vient de devenir le deuxième marqueur de l’histoire de la NBA, LeBron James s’est félicité de son nouveau record avant de placer un petit message pour ses haters.

LeBron James a réussi à mettre la nouvelle défaite des Lakers de côté pour profiter de son nouveau record. Avec 38 points inscrits contre les Wizards, le King est devenu le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, dépassant ainsi Karl Malone. Une performance exceptionnelle qui place LeBron James encore un peu plus haut dans le panthéon du basket. Sur son compte Instagram , le numéro 6 des Lakers a savouré.

«Je ne suis pas un scoreur à ce qu’il parait»