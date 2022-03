Basket

Basket - NBA : Evan Fournier s’enflamme totalement pour Kyrie Irving !

Publié le 16 mars 2022 à 12h35 par La rédaction

Dans la nuit de mardi à mercredi, Kyrie Irving a sorti une performance majuscule en inscrivant 60 points contre le Magic d’Orlando. De quoi enflammer Evan Fournier.

Kyrie Irving a crevé l’écran. Un jour seulement après les 60 points plantés par Karl-Anthony Towns, le meneur des Nets a imité le pivot des Timberwolves. Contre le Magic, Kyrie Irving a rappelé à tout le monde le joueur qu’il était. 150 points inscrits par Brooklyn dont 60 par l’ancien joueur des Cavs. Un record personnel qui n’a pas manqué d’enflammer la toile.

« Kyrie est vraiment le joueur le plus talentueux de tous les temps »