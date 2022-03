Basket

Basket - NBA : La détresse de LeBron James malgré son record…

Publié le 20 mars 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’il vient de devenir le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, LeBron James n’a pas réussi à fêter ce record, trop marqué par la nouvelle défaite des Lakers.

Contre les Wizards, LeBron James est devenu le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, dépassant ainsi Karl Malone et revenant à 1 440 points de Kareem Abdul-Jabbar, le leader du classement. Un nouveau record sensationnel qui n’a pas pu empêcher les Lakers de s’incliner contre Washington (127-119). Malgré les 38 points de LeBron James, encore auteur d’une performance XXL, la franchise californienne continue de décevoir. Et le King semble dépité…

«Ce soir le sentiment qui domine c’est la déception»