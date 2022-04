Basket

Basket - NBA : LeBron James veut sauver la saison des Lakers !

Publié le 3 avril 2022

11ème de Conférence Ouest, les Lakers sont pour le moment hors des places qualificatives pour le play-in. Malgré la situation, LeBron James continue d’y croire.

Plus le temps passe, plus les Lakers s’éloignent du play-in. Malgré le retour d’Anthony Davis et le niveau toujours exceptionnel de LeBron James, la franchise californienne enchaîne les déceptions. A 5 matchs de la fin de saison régulière, les Lakers sont 11ème, à une victoire des Spurs, dernière équipe qualifiée pour le play-in. Malgré la situation, LeBron James continue d’y croire.

«On va continuer à se battre»