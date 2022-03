Basket

Basket - NBA : Jimmy Butler revient sur l’énorme altercation avec son entraîneur !

Publié le 29 mars 2022 à 23h35 par La rédaction

Quelques jours après la très grosse altercation entre Jimmy Butler, Erik Spoelstra et Udonis Haslem, le numéro 22 du Heat est revenu sur les faits.

C’est sans aucun doute l’une des images de cette saison de NBA. Malgré la première place de Conférence Est, le Heat est entré dans une mini-crise après avoir enchaîné quatre défaites. Et la dernière contre les Warriors a été celle de trop, en témoigne la très grosse altercation entre Jimmy Butler, l’entraîneur Erik Spoelstra et Udonis Haslem, le vétéran de la franchise. Plusieurs jours après les faits, Jimmy Butler est revenu sur cette situation.

«Des choses comme ça arrivent»