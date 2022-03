Basket

Basket - NBA : Covid, vaccin… Kyrie Irving laisse éclater sa joie !

Publié le 27 mars 2022 à 15h35 par La rédaction

Après des mois passés loin de sa propre salle, Kyrie Irving va enfin pouvoir retrouver la Barclays Center, de quoi le rendre heureux.

Jusqu’à aujourd’hui, Kyrie Irving n’a toujours pas disputé la moindre rencontre de NBA à domicile cette saison. En raison de sa non vaccination contre la Covid et des restrictions sanitaires mises en place dans l’état de New York, le meneur des Nets n’a toujours pas pu fouler le parquet de sa propre salle. Heureusement pour Brooklyn, le maire de New York vient d’officialiser la fin de plusieurs restrictions, Kyrie Irving est donc enfin éligible pour jouer à domicile. De quoi le rendre heureux.

«J’ai hâte de rejouer à Brooklyn»