Basket - NBA : Russell Westbrook répond à ses détracteurs !

Publié le 23 mars 2022 à 18h35 par La rédaction

En difficulté avec les Lakers, Russell Westbrook continue de décevoir. Le meneur de la franchise californienne ne se cache pas pour autant et a envoyé un message à ses détracteurs.

La saison de Russell Westbrook ne ressemble pas du tout à ce qu’il espérait. Après une très bonne année chez les Wizards, le meneur américain s’attendait à gagner sa première bague chez les Lakers. Mais rien ne se passe comme prévu. Pour cause, Russell Westbrook est loin de son meilleur niveau, tout comme la plupart de ses coéquipiers, hormis LeBron James. Interrogé sur son niveau de jeu, Westbrook a répondu à ses détracteurs.

«Il n’y a rien de mieux que de prendre du recul et de regarder les gens se taire»