Basket - NBA : Klay Thompson s’enflamme après sa dernière performance !

Publié le 8 avril 2022 à 16h35 par La rédaction

Après avoir eu une petite période de doute, Klay Thompson semble être de retour au top. L’arrière des Warriors sort de deux grosses performances, « c’est très encourageant » affirme-t-il.

Klay Thompson fait gentiment son retour à son top niveau. Après avoir manqué les deux dernières saisons en raison de deux énormes blessures, le numéro 11 des Warriors semble de plus en plus affûté. La preuve en chiffres : 36 points contre le Jazz, 33 contre les Lakers. Sans Stephen Curry, blessé, Klay Thompson ne s’est pas caché et a pris le rôle de leader très à cœur. Une excellente nouvelle pour Golden State juste avant les playoffs.

«Je me sens à nouveau moi-même et c’est très encourageant»