Basket - NBA : Stephen Curry répond à l’invitation de LeBron James !

Publié le 7 avril 2022 à 11h35 par Th.B.

Star des Golden State Warriors, Stephen Curry est dans le viseur de LeBron James puisque ce dernier a ouvertement avoué vouloir jouer à ses côtés. Cependant, un départ de la baie d’Oakland pour Los Angeles n’est pas dans les plans du Splash Brother.

LeBron James pourrait-il assouvir l’une de ses plus grandes volontés actuelles ? Après Kyrie Irving, Isaiah Thomas, Rajon Rondo et Russell Westbrook, King James aimerait évoluer aux côtés d’un autre grand meneur de jeu en la personne de Stephen Curry. C’est du moins le message que le franchise player des Los Angeles a fait passer ces dernières heures dans The Shop . « Avec qui voudrais-je jouer ? Dans le basket d'aujourd'hui, Steph Curry. Steph Curry est celui avec qui je veux jouer, c'est sûr. Dans le basket d'aujourd'hui. Pourquoi Steph ? J'aime tout chez ce gars. Un tueur. Quand il sort de sa voiture, vous feriez mieux de le marquer, dès le moment où il se gare à l'arène. Vous pourriez vouloir le marquer quand il sort du lit. Je le jure devant Dieu ». Néanmoins, il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que le tireur d’élite des Golden State Warriors soit invité à s’exprimer sur l’appel du pied de LeBron James.

« Nous vivons tous dans un monde de fantaisie »