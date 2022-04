Basket

Basket - NBA : James, Davis… La grosse annonce de Westbrook !

Publié le 6 avril 2022 à 9h35 par T.M.

Alors que la saison des Lakers est donc déjà terminée, Russell Westbrook s’est projeté sur l’avenir de la franchise de Los Angeles avec LeBron James et Anthony Davis.

Face aux Suns, les Lakers étaient dans l’obligation de gagner pour encore croire aux playoffs. Malheureusement, privés de LeBron James, les hommes de Frank Vogel se sont inclinés face à la bande de Chris Paul. Par conséquent, la franchise de Los Angeles n’a donc plus rien à jouer cette saison et les têtes sont ainsi tournés vers le prochain exercice. Mais quel sera alors l’effectif des Lakers ? LeBron James sera-t-il toujours en Californie ?

« C’est le plan, mais rien n’est garanti »