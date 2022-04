Basket

Basket - NBA : Cette annonce sur un retour de LeBron James à Cleveland !

Ancien coéquipier de LeBron James à Cleveland, Kevin Love s’est confié sur la possibilité de revoir le King sous le maillot des Cavaliers.

Actuellement chez les Lakers, LeBron James pourrait bien ne pas terminer sa carrière du côté de Los Angeles. Ces dernières semaines, l’avenir du King a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses rumeurs, entretenues par le principal intéressé lui-même. En effet, LeBron James avait notamment ouvert la porte à un retour chez les Cavaliers, expliquant : « La porte n'est pas fermée à ce sujet. Je ne dis pas que je vais revenir et jouer, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que mon avenir me réserve. Je ne sais même pas quand je serai libre ».

« On fait venir Bronny ici aussi et on pourra dire que la boucle sera bouclée »